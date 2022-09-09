Beşiktaş'a büyük şok! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden dava! İstenen tutar dudak uçuklattı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, eski futbolcusu Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinin 1.935.200 Avro alacağı olduğu gerekçesiyle kulübe dava açtığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Beşiktaş'a büyük şok! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden dava! İstenen tutar dudak uçuklattı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından Kamuoyu Bilgilendirme Platformuna (KAP) yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"04.01.2018 - 31.05.2022 tarihleri arasında Futbol A Takımı oyuncumuz olan Domagoj Vida'nın menajeri olduğu ve Şirketimiz'den menajer alacağı olduğu iddiası ile Global Menajerlik Limited Şirketi tarafından Şirketimiz aleyhine toplam 1.935.200 Avro bedelin (takip açılış tarihi olan 01.06.2022 itibarıyla karşılığı; 34.098.224 TL) tahsili talebi ile iflas yoluyla adli takip başlatılmış olup takibe Şirketimiz tarafından yasal süresi içerisinde itiraz edilmiştir.

Beşiktaş'a büyük şok! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden dava! İstenen tutar dudak uçuklattı

Bu kere İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın kaldırılması ve Şirketimizin iflasına karar verilmesi talebi ile dava açıldığı bildirilmiştir.

2022/526 esas numarası ile açılan davanın ilk duruşması 22.12.2022 tarihinde yapılacaktır..Konu hakkında tüm hukuki süreçler titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş'a büyük şok! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden dava! İstenen tutar dudak uçuklattı

DOMAGOJ VİDA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2018- 2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, 165 maçta formasını giydiği siyah beyazlı takımda 16 gol attı, 1 asist yaptı. Sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda sona eren Vida, AEK Atina takımına transfer oldu.

Beşiktaş'a büyük şok! Domagoj Vida'nın menajerlik şirketinden dava! İstenen tutar dudak uçuklattı

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