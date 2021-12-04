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Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Fransız kanat oyuncu Nkoudou'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 15..haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve  galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Mücadelenin ikinci yarsında dakikalar 67.'yi gösterdiğinde Larin'in yerine oyuna dahil olan Nkoudou karşılaşmanın son anlarında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve sahayı sedyeyle takip etmişti.

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

"EN AZ 2 AY YOK, GEÇMİŞ OLSUN"

 Yıldız oyuncunun son durumu hakkında edindiği bilgileri paylaşan A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Dikme paylaşımında," Nkoudou en az 2 ay yok. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere bu sezon 9 maça çıkan Nkoudou bu maçlarda 2 gol attı.

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Tayfun Altuntaş
Editör
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