Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou'dan kötü haber: 2 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 15..haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Mücadelenin ikinci yarsında dakikalar 67.'yi gösterdiğinde Larin'in yerine oyuna dahil olan Nkoudou karşılaşmanın son anlarında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanmış ve sahayı sedyeyle takip etmişti.

"EN AZ 2 AY YOK, GEÇMİŞ OLSUN"

Yıldız oyuncunun son durumu hakkında edindiği bilgileri paylaşan A Spor muhabiri Sercan Dikme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Dikme paylaşımında," Nkoudou en az 2 ay yok. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla 5'i ilk 11 olmak üzere bu sezon 9 maça çıkan Nkoudou bu maçlarda 2 gol attı.