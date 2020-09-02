Beşiktaş'a Norveçli orta saha Markus Henriksen

Sergen Yalçın yönetiminde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında iyi bir sezon geçiren Beşiktaş, ligi yükselişle 3. sırada bitirmişti. Bu sayede Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılan siyah-beyazlılar, Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Böylelikle yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek olan Beşiktaş, transferde istediklerini henüz alamadı. Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerinin dolması ve orta saha transferi bekleniyor.

ORTA SAHAYA HENRİKSEN

Transferde birçok isim ile anılan Beşiktaş, orta saha transferi için yeni biri oyuncu ile anılmaya başladı. Orta saha transferinde aşama kaydetmek isteyen siyah-beyazlılar, Markus Henriksen'i gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan Henriksen ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Öte yandan yıldız futbolcunun şu anda bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.