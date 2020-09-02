Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde emiri Ayasofya'ya saldırı hazırlığındaydıPremier Lig ne zaman başlıyor? İngiltere Premier Lig 2020-2021 fikstürüÇoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandıYasemin Özilhan hamile mi? İşte sevenlerine müjdeli haber!Sağlık Bakanlığı açıkladı! Bu kişiler mutlaka aşı yaptırmalıÇin'de 8, Hong Kong'da 12, Güney Kore'de 267 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaçta bitiyor?Düğün hazırlığı yapan çifti trafik kazası ayırdıİtalya Serie A ne zaman başlıyor? Serie A 2020-2021 sezonu ne zaman başlayacak?İhracata yönelik devlet yardımı işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'a Norveçli orta saha Markus Henriksen

Beşiktaş'a Norveçli orta saha Markus Henriksen

Transferde henüz tam olarak istediklerini gerçekleştiremeyen Beşiktaş, orta saha aramaya devam ediyor. Son olarak Hull City'de forma giyen serbest oyuncu Markus Henriksen, Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'a Norveçli orta saha Markus Henriksen

Sergen Yalçın yönetiminde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında iyi bir sezon geçiren Beşiktaş, ligi yükselişle 3. sırada bitirmişti. Bu sayede Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılan siyah-beyazlılar, Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Böylelikle yoluna Avrupa Lig'inde devam edecek olan Beşiktaş, transferde istediklerini henüz alamadı. Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta, takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerinin dolması ve orta saha transferi bekleniyor. 

Beşiktaş'a Norveçli orta saha Markus Henriksen

ORTA SAHAYA HENRİKSEN

Transferde birçok isim ile anılan Beşiktaş, orta saha transferi için yeni biri oyuncu ile anılmaya başladı. Orta saha transferinde aşama kaydetmek isteyen siyah-beyazlılar, Markus Henriksen'i gündemine aldı. 

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan Henriksen ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Öte yandan yıldız futbolcunun şu anda bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT