Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer kimdir, neden öldü?

Bir zamanlar Beşiktaş'ın kalesini emanet ettiği Göksel Gencer evinde ölü bulundu. 44 yaşında olan Göksel Gencer'in ölümü sevenlerini üzdü. Peki Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer kimdir, aslen nerelidir? Göksel Gencer neden öldü?

GÖKSEL GENCER NEDEN ÖLDÜ?

Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu kaydedildi. Göksel Gencer'in net olarak neden öldüğüne dair bir bilgi yok. Bilgi gelir gelmez haberimize eklenecektir.

GÖKSEL GENCER KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Göksel Gencer isimli futbolcu 26.07.1974 tarihinde Konya şehrinde ülkesinde dünyaya geldi. Göksel Gencer'in boyu 1,86 cm'dir. Göksel Gencer oynadığı mevkii Kaleci oyuncusudur.

Göksel Gencer uzun yıllar Samsunspor'un kalesini koruduktan sonra, 2002/03 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup Cordoba'nın yedeği olmuştu.

Oyuncu ve şarkıcı Sera Tokdemir ile 2003 yılında evlenen Gencer, 2009 yılında boşanmıştır.

Göksel Gencer 24 Ocak 2019 tarihinde evinde ölü bulunmuştur.

Anavatandaki isim: Selahattin Göksel Gencer

Doğum tarihi: 26 Tem 1974

Doğduğu il: Konya Türkiye

yaş: 44

Boyu: 1,86 m

Uyruğu: Türkiye Türkiye

Mevki: Kaleci

Güncel kulüp: Kariyer sonu Kariyer sonu

Takıma katılma tarihi: 1 Tem 2009

Sözleşme bitiş tarihi:: -