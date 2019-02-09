Beşiktaş'ın Kagawa paylaşımı krize neden oldu!

Beşiktaş, Shinji Kagawa transferini sosyal medyadan üzerinde "Boğaz'ın Samurayı" yazan bir görselle paylaşmıştı. Paylaşım, daha sonra kaldırılıp Japonya'nın günümüzdeki bayrağıyla güncellense de Güney Korelilerin tepkisi dinmedi. Ancak Siyah Beyazlılar'ın bu paylaşımında kullandığı görsel, Japonların Yükselen Güneş Işığı bayrağını kullanması büyük tepkilere neden oldu. Japonya'nın Asya kıtasındaki yayılmacı siyasetini sembolize eden bu bayrağın Siyah Beyazlı kulüp tarafından paylaşılması Güney Korelileri bir hayli kızdırdı.

Kagawa'nın ülkesi Japonya'nın yayılmacı politikalarını temsil eden Yükselen Güneş Işığı Bayrağı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'nda teslim olması sonucunda değiştirilmişti. Ne var ki Japonlar, bu bayrağı günümüzde elbiselerde, gazetelerde, ticari markalarda, mangalarda, animelerde ve video oyunlarında kullanmaya devam ediyor.

SHİNJİ KAGAWA KİMDİR?

Profesyonel futbola ülkesindeki Cerezo Osaka takımında başlayan Shinji Kagawa'nın kariyerinde Bundesliga ve Premier Lig şampiyonlukları bulunuyor. İşte, Shinji Kagawa hakkında detaylar...

Shinji Kagawa 17 Mart 1989 tarihinde Kobe'de dünyaya geldi. Futbola ilkokul yıllarında başladı. Altyapı eğitimini Kobe NK FC'de ve FC Miyagi Barcelona'da aldı.

17 yaşındayken Cerezo Osaka takımına transfer oldu. Takıma katıldığı sezon Cerezo Osaka 2. lig'e düştü. 2007-2009 yılları arası Japonya 2. Liginde mücadele eden Kagawa 2009 yılında bu ligde gol kralı olarak takımını yeniden 1. lige taşıdı.

2010'da Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund formasıyla çıktığı ilk maçta UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Karabağ'a 2 gol toplamda ise UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 4 gol attı. Bundesliga'da ise 17 maçta 8 gol atarak takımının ilk yarıyı lider bitirmesinde etkili oldu.

2012'de Manchester United ile anlaşmıştır. Premier League'de hat-trick yapan ilk Japon futbolcu olmuştur.2014'de 15 milyon Euro karşılığında eski kulübüne dönmüştür.

A millî takımla ilk maçını ise 24 Mayıs 2008'de hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne karşı oynamıştır.