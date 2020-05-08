Beşiktaş'ın kamp tarihleri belli oldu!

Siyah-beyazlılar, 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs aralarında iki kamp yapacağını duyurdu.

Liglerin 12 Haziran tarihinde tekrar başlayacağının duyurulmasının ardından Beşiktaş'ın da kamp tarihleri belli oldu. Buna göre siyah-beyazlılar, 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs aralarında iki kamp yapacağını duyurdu..

Futbol Takımımızın Kamp Programı Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımız, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından haziran ayında devam edeceği duyurulan Süper Lig Cemil Usta Sezonu için iki hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlılarımız, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından yapılan planlama doğrultusunda, 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde tam kadro halinde iki kamp yapacak.