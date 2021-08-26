Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele olacak temsilcimiz Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri oldukça merak ediliyordu. Dün akşam oynanan üç maçın Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanması ile birlikte siyah beyazlı ekibin 4. torbadan katılması kesinleşti ve muhtemel rakipleri de belli oldu.

KARTAL 4. TORBADA

Monaco'nun Shaktar Donetsk tarafından elenmesinin ardından temsilcimiz Beşiktaş 4. torbada bulunacak ve ilk 3 torbadan birer takımla aynı gruba düşecek. Her torbada bulunan takım listesi ise şu şekilde:

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg

KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar için yapılacak kura çekimleri, bugün İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacak. Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda geçtiğimiz sezonunun en iyilerine de çeşitli kupa ve madalyalar verilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü, yılın en iyi futbolcuları ödüllerin sahibi olacak.

14 EYLÜL'DE START VERİLECEK

Şampiyonlar Ligi'n deki grup aşamaları, 14-15 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayıp 7-8 Aralık'taki karşılaşmalarla ise sona erecek. Gruplarında ilk iki sırada olan takımlar üst tura çıkacak. Grup üçüncüleri ise Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde bulunan Krestovsky Stadı'nda gerçekleştirilecek.