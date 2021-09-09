Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Alex Teixeira, açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alex Teixeira, Beşiktaş'a transfer sürecinden bahsetti. Josef'in ve kulübün Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının kararını vermesinde oldukça etkili olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, kendisine başka tekliflerin de geldiğini ama reddettiğini dile getirdi. Teixeira, Sergen Yalçın'la ilgili de konuştu.

Yıldız oyuncunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"JOSEF İLERİDE İYİ BİR MENAJER OLABİLİR"

"Brezilya'da antrenmanlar yapıyordum ama maç temposu çok farklı. Burada en yakın zamanda kapasitemin üzerine çıkacağımı düşünüyorum. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması, benim de üzerime düşen gol ve asist yapmak. Josef beni ikna etti. Transferi ona mal edebiliriz. İleride iyi bir menajer olabilir. Ailelerimiz birbirini tanıyor, burada beraber olmak istedik. Finansal olarak çok iyi teklifler olmasına rağmen hem Şampiyonlar Ligi hem de Josef nedeniyle Beşiktaş'a geldim."

"KAPASİTEMİN EN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIM"

"Biz tanıştığımızda ben 7, o 8 yaşındaydı. 20 senenin üzerinde arkadaşlığımız var. Birbirimizden uzak kalsak da irtibatımız hiç kesilmedi.

Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maça hazırım. Ancak son kararı Sergen Hoca verecek. Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim."

"PREMİER LİG DÜNYANIN EN İYİ LİGİ"

"Aslında hikayenin gerçek yüzünü kimse bilmiyor. Ben parayı Premier Lig'e tercih etmişim gibi gösterildi. Bence Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Shakhtar ile Liverpool arasında fiyatta pürüzler oldu ve transfer o yüzden gerçekleşmedi. Son gün de bana Çin'den teklif geldi ve bunu değerlendirdi. Kesinlikle Premier Ligi, Çin'e tercih etmedim. O zaman Coutinho da orada oynuyordu. İkimizin de birbirine hayranlığı var. Birlikte oynama şansımız vardı ancak gerçekleşmedi. "

"KARTALLAR GİBİ YÜKSEKTEN UÇACAĞIZ"

"Sergen Yalçın'ın futbolculuğundaki birkaç videosunu izledim. Klasik bir 10 numara. Çok yetenekli bir oyuncuymuş. Benden istediklerini söyledi ve ben de yapmaya çalışıyorum.

Takımı tek başıma şampiyon yapamam. İyi bir takımız. Kartallar gibi yüksekten uçacağız. Beraber başaracağız.

Şampiyonlar Ligi müziği insanın tüylerini diken diken ediyor. O marşı dinlemeye hazırız. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en iyi ligi."

"ŞAMPİYON OLURSAK SAÇLARIMI KESECEĞİM"

"Beşiktaş'a kardeşimle birlikte oynamak, 5 senedir oynamadığım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak için geldim. Shakhtar'a gittiğimde Lucescu bana çok yardımcı oldu. Kendisine burada çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamız da Lucescu ile çalışmış. Onun beni oynattığı pozisyonlarda takıma fayda vermek istiyorum.

Ben sadece oynamak istiyorum pozisyon önemli değil. Burada oynayarak Beşiktaş'la şampiyon olmak istiyorum.

Şampiyon olursak saçlarımı keseceğim.