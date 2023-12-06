Beşiktaş'ın yeni yöneticileri Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde futbolcularla buluştu

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde seçilen Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü olan Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, mazbatalarını alır almaz ayaklarının tozu ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip görüşme yaptılar.

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Beşiktaş'ın yeni yöneticileri Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde futbolcularla buluştu

Beşiktaş'ın yeni yönetiminde Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü olan Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldiler.

Beşiktaş'ın yeni yöneticileri Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde futbolcularla buluştu

"ESKİ BAŞARILI GÜNLER TEKRAR GERİYE DÖNECEK"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı futbolcular ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüştü. Feyyaz Uçar, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mazbatamızı aldıktan sonra ilk işimiz Ümraniye'ye giderek takımımızla bir araya gelmek oldu. Hocamızın ve futbolcularımızın yanındayız. Eski başarılı günleri tekrarlamak istiyoruz. Takımımıza başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın yeni yöneticileri Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde futbolcularla buluştu

"KALBİMİZ HER DAİM FUTBOL TAKIMIYLA OLACAK"

Kalbinin her daim futbol takımıyla olduğunu ifade eden Samet Aybaba, "Hocamıza ve futbolcularımıza desteğe geldik. Her zaman takımımızın yanındayız. Her Beşiktaşlı gibi performansların yükselmesini ve takımın belli bir seviyeye gelmesini istiyoruz" dedi.

Beşiktaş'ın yeni yöneticileri Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinde futbolcularla buluştu

"İNŞAALLAH BİRLİKTE YİNE GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

Görüşmenin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise şunları söyledi:

"Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile yeniden bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Geçmiş dönemde birlikte çok güzel işler yaptık. İnşallah yine birlikte güzel işler yaparız."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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