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  4. Beşiktaş'la anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz Trabzonspor yolunda!

Beşiktaş'la anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz Trabzonspor yolunda!

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yabancı kısıtlamasının gelmesinin ardından yerli oyuncu rotasyonunu da artırmak isteyen bordo mavili ekip, Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan Toköz için durum yoklaması yaptı. Avrupa'ya transfer yapamayan Milli oyuncu, Trabzonspor'a transfer olabilir.

Beşiktaş'la anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz Trabzonspor yolunda!

Süper Lig'de bu seneden itibaren oynanacak yabancı sınırı kuralının gelmesiyle birlikte takımlar kadrosundaki yerli oyuncu sayısını artırmak için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor'a Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı ve Avrupa'dan hiçbir takımla da anlaşamayan Dorukhan Toköz önerildi. Bordo mavili ekip Milli oyuncuya sıcak bakıyor.

İKİ BÖLGEYİ DE YEDEKLEYEBİLİYOR

Dorukhan Toköz hem orta sahada görev alabiliyor hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor. Hem bu iki bölgeyi yedeklemesi hem de yabancı sınırını etkilememesi Trabzonspor'un bu transfere olumlu bakmasına neden oluyor. Şartları oluşması durumunda bordo mavili takımın bu transfer için harekete geçeceği bildirildi.

Öte yandan Dorukhan Toköz de Abdullah Avcı ile kariyerinde yeniden bir çıkış yaşayabileceğini düşünüyor.

Dorukhan Toköz Trabzonspor yolunda!

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