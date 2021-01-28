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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre baba oldu! Evladıyla ilk karesini yayınladı

Beşiktaş kadrosunda yer alan ünlü futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evliliğin ardından bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz gün ilk defa anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre baba oldu! Evladıyla ilk karesini yayınladı

Kariyerine Beşiktaş'ta devam eden futbolcu Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre, dün özel bir hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeklerinin adınıda sevenleriyle paylaştılar.

GÖKHAN TÖRE BABA OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYOR

İki yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç’ten Haziran 2019’da boşanan Töre, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere’yle aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, 10 ay önce gizlice nikah masasına oturmuştu. Hayatlarını birleştiren çiften kısa süre sonra bebek bekledikleri yönünde müjdeli haber verilmişti.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre baba oldu! Evladıyla ilk karesini yayınladı

Önceki akşam ilk çocuklarını kucağına alan çift anne,baba olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından yayınladıkları kare ile mutlu haberi paylaşırken kız bebeklerinin isminin de Adel olduğunu duyurdular...

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre baba oldu! Evladıyla ilk karesini yayınladı

BEŞİKTAŞ KLUBÜNDEN KUTLAMA

Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gökhan Töre ile Buket Töre’yi tebrik eder, Adel bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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