Beşiktaşlı Josef'ten olay açıklamalar! Şampiyonluk, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in 26.haftasında 26 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan maçta Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bugün yapılan antrenman öncesi de Beşiktaş'ın yıldızı Josef De Souza şampiyonluk yarışı, transfer süreci ve takımdaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şampiyonluk yarışında, Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içinde olduklarını belirten Josef, Trabzonspor'un da arkadan geldiğini ve yarışın içinde olacağını dile getirdi.

Josef," Futbol, saha çizgileri içinde kalırsa, Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir” diyerek, futbol dışı konulara vurgu yaptı.

AZİZ YILDIRIM, TAKIMDAN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 48 maçta forma terlettiğini anımsatan Josef, ligi şampiyonluğun Beşiktaş'a Türkiye Kupası finalini de Galatasaray'a kaybettiklerini söyledi. Bu nedenle çok eleştiri aldıklarını belirten Josef," Takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım’dı. Kendisine büyük sevgim ve saygım var, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Ne yapmamız gerektiğini sordu menajerim ve sakin olması gerektiğini, durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de inatçı tavrımın sonucu olarak buradayım” diye konuştu.

TRANSFER SÜRECİ: FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ

Transfer döneminde eski takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiğini ifade eden Josef," Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim” ifadelerini kullandı.