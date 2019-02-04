Beşiktaşlı taraftarların transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a tepkisi dinmiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Tolgay Arslan'a pankart yaptı.

Başakşehir-Beşiktaş maçının devre arasında dürüm yediği için Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından kadro dışı bırakılan Tolgay'a gönderme yapan taraftarlar, "Dürüm kafalı Tolgay" yazılı bir pankart hazırladı.

TOLGAY ARSLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tolgay Arslan, 16 Ağustos 1990 tarihinde Paderborn, Almanya'da dünyaya geldi.

Futbola 1994 senesinde SC Grün-Weiß Paderborn altyapısında başlayan Arslan, 2003 senesinde Borussia Dortmund altyapısına geçiş yaptı.

İlk profesyonel sözleşmesini ise 2009 senesinde Hamburg ile imzalayan ve orta saha mevkiinde forma giyen Tolgay Arslan, 2009-14 yılları arasında forma giydiği bu takımda 83 maçta forma şansı buldu.

2010-11 sezonunda tecrübe kazanması için Aachen'e kiralandı. Burada geçirdiği sezonda 31 maçta forma giydi ve 6 kez rakip ağları havalandırdı.

2015 senesinde 450.000 Avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer oldu. Şimdi Fenerbahçe'de oynamaktadır.