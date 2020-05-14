Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz olarak durdu!

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde hiçbir faaliyet yapmama kararı aldı. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline 1 hafta içinde tekrar test yapılacağı bildirildi.

Futbolda artan corona virüsü vakaları, Beşiktaş'a da sıçradı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde bir futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kulüpten yeni bir açıklama daha geldi ve yapılan ikinci testlerden sonra 8 kişide corona virüsüne rastlandığı bildirildi.

TEKRAR TEST YAPILACAK

Bu sonuçların ardından Beşiktaş'ta antrenmanlar süresiz durduruldu ve Nevzat Demir Tesisleri herhangi bir faaliyet yapılmamak üzere kapatıldı. Siyah beyazlı futbolculara, teknik heyete ve tesis personeline çarşamba günü tekrar test yapılacak.

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