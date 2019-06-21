Beşiktaş'ta ayrılık! Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!

Beşiktaş, Cyle Larin'i Belçika ekibine kiralık olarak gönderdi.

Zulte Waregem ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olarak belirlendi.

Geçen sezonun devre arasında Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan 24 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile çıktığı 22 maçta 4 gol ve 2 asist ile mücadele etmişti.