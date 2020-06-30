Siyah-beyazlı ekip devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng'in ve 1 yıllık kiraladığı Diaby'nin biten sözleşmelerini yenilememe kararı aldı. NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi bu iki oyuncunun dışında Elneny ile olan kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı düşünüyor.

10 MAÇTA OYNASAYDI 1 YIL DAHA UZAYACAKTI

Devre arasında kiralanan dünya yıldızı Kevin-Prince Boateng'in sözleşme opsiyonlarında 10 maçta 45'er dakika oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak maddesi bulunuyordu. Beşiktaş yönetimi bu maddeyi bozarak kiralık sözleşmesini bitirdi.

ELNENY İLE 1 YIL DAHA

Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den kiralanan Mohammed Elneny, Beşiktaş teknik ekibini memnun ediyor. 1 yıllık kiralık sözleşmesinin bitiminin ardından 1 yıl daha uzatmak isteyen Siyah-beyazlı ekip görüşmelere başladı.

Süper Lig'de 8 maça çıkan Boateng, 2 gol atmayı başardı.

Arsenal'den kiralanan Mohammed Elneny, Süper Lig'de 31 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizdi.