Beşiktaş'ta Cyle Larin 1 ay yok!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cyle Larin ülkesinin Kuzey Amerika turnuvasında mücadele etmek için Milli takıma davet edildi. Böylelikle golcü oyuncu takımı Beşiktaş'ın temmuz ayındaki kampını kaçırmış olacak.

ETKİLİ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ

Gold cup turnuvasının grup etabı 19 Temmuz'da sona erecek. Kanada, Gold Cup'ta ABD ve Martinik ile B Grubu'nda yer alacak. Geçen sezon 45 maçta 23 gol 5 asistle oynayarak iyi bir performans gösteren Cyle Larin, Kanada'nın turnuvadaki durumuna bağlı olarak bu tarihler arasında Beşiktaş'tan uzak kalacak.

ATIBA HUTCINSON KADROYA ALINMADI

Larin'in takım arkadaşı ve geçtiğimiz sezonlarda Kanada Milli takımının kaptanlığını yapan Atiba Hutcinson ise aday kadroya davet edilmedi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi de sezon sonunda sona ermişti. Henüz yeni bir sözleşme imzalamayan oyuncunun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ise merak ediliyor.