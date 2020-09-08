Bismil'den sınırda görev yapan asker ve sağlıkçıların pekmez himetiBAE - İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına bir tepki de Fas'tanKanal D yayın akışı Çarşamba | Kanal D'de bugün ne var? 9 Eylül ÇarşambaHatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir?Ankara Valiliği açıkladı! 47 şüpheli için ihalede rüşvet soruşturması!SEY Vakfı öğrenciler için heykel tasarım yarışması başlattıFOX TV Yayın akışı | 9 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı bugün neler var?Hatayspor'da Adama Traore ile prensip anlaşmasına varıldı!Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 9 Eylül Çarşamba yayın akışıİtalya ile Türkiye arasında güneş enerjisi santral sözleşmeleri
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kalan Beşiktaş'ta, Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta Sergen Yalçın flaş bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam, kadroda büyük bir değişikliğe gitti. 

beIN SPORTS'un son dakika haberine göre, Douglas ve Isımat-Mirin kadro dışı bırakıldı. Futbolcuların, performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

Beşiktaş'ta iki oyuncunun sözleşmesi de 2022 yılında sona erecek. Siyah-beyazlılar, Mirin ve Douglas'ın, takımdan ayrılmasını sağlayarak bonservis kazanmak istiyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT