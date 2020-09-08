Beşiktaş'ta Douglas ve Mirin kadro dışı bırakıldı!

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta Sergen Yalçın flaş bir karara imza attı. Tecrübeli teknik adam, kadroda büyük bir değişikliğe gitti.

beIN SPORTS'un son dakika haberine göre, Douglas ve Isımat-Mirin kadro dışı bırakıldı. Futbolcuların, performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

Beşiktaş'ta iki oyuncunun sözleşmesi de 2022 yılında sona erecek. Siyah-beyazlılar, Mirin ve Douglas'ın, takımdan ayrılmasını sağlayarak bonservis kazanmak istiyor.