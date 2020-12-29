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Beşiktaş'ta Joris Gnagnon harekatı!

Süper Lig'de transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksiklerini tamamlamaya çalışan Beşiktaş, Sevilla'da forma giyen Joris Gnagnon için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ta Joris Gnagnon harekatı!

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için girişimlere başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Sivasspor ile oynanan maçın ardından 1-2 bölgeye transfer yapılabileceklerini ancak transfer bütçesi hakkında bilgisinin olmadığını söylemişti. 

TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Joris Gnagnon'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 

Sevilla'nın 2018 yılında Rennes'den kadrosuna kattığı Fransız genç yıldız, 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga'da forma giymeye başlamıştı. Geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Rennes'de kiralık geçiren Gragnon, bu sezonda ilk 11'de yer almakta zorlanıyor. Sevilla, oyuncusunu maç tecrübesi kazanması için başka bir takıma kiralamak istiyor. Beşiktaş'ta oyuncuyu bu nedenle kiralık olarak kadroya katmak istiyor. 

Fransız futbolcu, geçen sezon 31 maçta görev almış ve 2 gol 1 asistlik performasla mücadele etmişti.

Bonservis bedeli 4 milyon euro olan Joris Gnagnon'un Sevilla'daki sözleşmesi 2023 yılına sona eriyor.

Beşiktaş'ta Joris Gnagnon harekatı!

JORİS GRAGNON KİMDİR?

Sevilla'da forma giyen Joris Gragnon, 13 Ocak 1997'de Fransa'da dünyaya geldi. 1.82 boyunda olan Gragnon, sağ ve sol stoperde görev yapıyor. Genç oyuncu sağ ayağını kullanıyor. Kariyerinde toplam 128 maçta görev yapan Joris Gragnon, 6 gol ve 2 asist yaptı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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