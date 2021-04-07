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  3. Beşiktaş'ta kira nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta kira nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta iki grup arasında dükkan kirası nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kaçan 3 şüpheliyi polis ekipleri yakaladı.

Beşiktaş'ta kira nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dükkan kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen ve Ortaköy Muallim Naci Caddesi'nde karşılaşan kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 3'ü otomobilin içinde, biri dışarıda bulunan toplam 4 kişi silahla yaralandı. Diğer otomobildeki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri Arnavutköy sahil yolunda silahları ile yakaladı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 4 yaralı ise hastaneye kaldırdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

 

Beşiktaş'ta kira nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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