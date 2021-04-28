Beşiktaş'ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktü

Olay saat 02.30'da Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan iki katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sesini duyanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokağa şerit çekti. Çökme nedeniyle sokağa kiremit ve tuğla parçalarının düştüğü görüldü. Sokakta bulunan araçlar ise güvenlik sebebiyle kaldırıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI