Emina isminin anlamı nedir, Emina ne demektir? Kuranda geçiyor mu?11 Temmuz 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları11 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Antalya uçağında akıllara durgunluk veren olay: Yolcular acil çıkış kapısını açtıBeşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!Dergi isminin anlamı nedir, Dergi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Benli isminin anlamı nedir, Benli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 12 Temmuz 2021 Pazartesi | İkizler burcu, çıkış noktası bulabileceğiniz deneyimlere hazır olmalısınız!Belin isminin anlamı nedir, Belin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Amine isminin anlamı nedir, Amine ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. BEŞİKTAŞ
  4. Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

Yeni sezonda Süer Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir maratona girecek olan Beşiktaş'ta alternatifli bir kadro kurmak isteyen yönetim, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda siyah beyazlı ekibin Bruma'yı listesine eklediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Cyle Larin'e bir türlü imza attıramayan siyah beyazlı ekipte Kanadalı oyuncunun ayrılması ihtimaline karşı eski Galatasaraylı Bruma gündeme girdi. Menajerler aracılığıyla temasa geçilen oyuncu için Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor.

GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA

Beşiktaş yönetimi bu transfer için teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik adamın bu isme onay vermesinin ardından Galatasaray yönetimi, oyuncuyu kiralamak için harekete geçecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının, PSV'nin oyuncuyu kiralaması için önemli bir etken olarak görüleceği söyleniyor.

Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

BRUMA GELİRSE LARİN GÖNDERİLECEK

Beşiktaş'a bir türlü net cevap vermeyen Larin için artık beklemek istemeyen siyah beyazlı ekip, Bruma'nın gelmesi durumunda Larin'in satışına onay verecek.

Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT