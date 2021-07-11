Beşiktaş'ta Larin'in yerine Bruma geliyor!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş, alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Cyle Larin'e bir türlü imza attıramayan siyah beyazlı ekipte Kanadalı oyuncunun ayrılması ihtimaline karşı eski Galatasaraylı Bruma gündeme girdi. Menajerler aracılığıyla temasa geçilen oyuncu için Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor.

GÖZLER SERGEN YALÇIN'DA

Beşiktaş yönetimi bu transfer için teknik direktör Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirecek. Teknik adamın bu isme onay vermesinin ardından Galatasaray yönetimi, oyuncuyu kiralamak için harekete geçecek. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının, PSV'nin oyuncuyu kiralaması için önemli bir etken olarak görüleceği söyleniyor.

BRUMA GELİRSE LARİN GÖNDERİLECEK

Beşiktaş'a bir türlü net cevap vermeyen Larin için artık beklemek istemeyen siyah beyazlı ekip, Bruma'nın gelmesi durumunda Larin'in satışına onay verecek.