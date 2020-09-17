Beşiktaş'ta Lucas Vazquez sesleri!

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş, sezona Trabzonspor galibiyetiyle moralli başladı. Ancak kadrodaki eksiklikleri için hala transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Lucas Vazquez'i takibe aldı. İspanyol basınından ortaya atılan müthiş iddia, spor basınında geniş yer buldu.

Burak Yılmaz'ın ardından golcü oyuncu eksikliği çeken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, bir forvet oyuncusu istediğini her fırsatta belirtiyordu. Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda 29 yaşındaki oyuncuya öncelikli olarak Katar Ligi'nden talip olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi.

ÖDEME SORUNLARINDAN ÇEKİNİYOR

Kariyerine Avrupa kulüplerinde devam etmek isteyen Vazquez, nakit garantisi isteniyor. Türkiye'de yaşanan mali problemler ve ödeme sorunlarından dolayı çekincelerini belirten yıldız oyuncu, Beşiktaş'ın kendisine nakit güvencesi vermesini istiyor. Bu sorunun çözülmesi halinde Vazquez, Katar yerine Türkiye'yi tercih edebilir.

Lucas Vazquez profesyonel futbol kariyeri boyunca 337 resmi mücadeleye çıkarken 43 gol, 66 da asist üreterek toplamda 109 gole direkt etki etti. Bu periyotta 47 kez sarı kart görürken iki kezde kırmızı kartla cezalandırıldı.