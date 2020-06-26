Beşiktaş Konyaspor maç sonucu | Beşiktaş Konyaspor maç özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş maçın ilk yarısını 40. dakikada Burak Yılmaz'ın, 45. dakikada ise Abdoulay Diaby'nin golü ile 2-0 tamamladı. 52. dakikada Jeremain Lens'in golü ile Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçı siyah beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada konuk ekibin sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Jonsson kafayla topa vurdu, Rıdvan Yılmaz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

15. dakikada İttifak Holding Konyaspor 10 kişi kaldı. Amir Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında bir kez daha izleyen Zorbay Küçük, oyun alanına dönerek sarı kartı iptal etti ve Hadziahmetovic'e kırmızı kart gösterdi.

29. dakikada Gökhan Gönül, sağdan taşıdığı topu ceza sahasındaki Diaby'ye verdi. Pozisyonunu kaybeden Diaby'nin dışarı çıkardığı meşin yuvarlağa Ruiz gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği sert şutla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz'la paslaşarak ceza sahasına giren Diaby, rakiplerinden sıyrılarak bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk oyuncu değişikliği Konyaspor'dan geldi: Marin Anicic, Selim Ay'ın yerine oyuna girdi.

52. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Burak Yılmaz'ın harika pasında topu kontrol eden Lens, Ertuğrul'un öne çıkmasını fırsat bildi, aşırtma golü ile topu ağlara gönderdi.

57. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Jevtovic, pasını Milosevic'e aktardı. Milosevic'in ortası Rıdvan'a çarparak kornere çıktı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Skubic'in yaptığı ortayı Jevtovic, kafasıyla kaleye gönderdi. İyi yer tutan Ersin, topun sahibi oldu.

61. dakikada Bülent Korkmaz, iki değişiklik yaptı. Ömer Ali Şahiner'in yerine Miya, Milosevic'in yerine ise Thuram dahil oldu.

66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, ceza sahası içindeki Burak'a doğru pasını aktarmak istedi. Konyaspor savunması araya girerek tehlikenin büyümesini önledi.

70'de Beşiktaş 3 değişiklik yaptı. N'Koudou'nun yerine Boateng, Lens'in yerine Boyd ve Beşiktaş ile 200. maçına çıkan Atiba Hutchinson yerini Necip Uysal'a bıraktı.

73. dakikada Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Boateng, ceza sahasına koşu yapan Diaby'ye doğru pasını gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diaby'nin vuruşunu yapmasına Alper izin vermedi ve top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

77. dakikada konuk ekipte Daci, Bajic'in, Volkan Fındıklı, Jevtovic'in yerine oyuna dahil oldu.

78. dakikada Beşiktaş'ta Güven Yalçın, ikinci golü atan Diaby'nin yerine oyuna girdi.

Ayrıntılar geliyor...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta dün sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı ekipte dün Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlıklarının bulunduğu açıklanmıştı. Daha sonra ise Beşiktaş Kulübü, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Maçtan önce yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün test sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Lens'in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve Hollandalı futbolcuya ilk 11'de görev verdiğini söyledi.

Sergen Yalçın, Ljajic'in sakatlığı sonrası forvet arkasında ise Abdoulay Diaby'ye şans verdi.

DORUKHAN TOKÖZ, 264 GÜN SONRA YENİDEN MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ın Süper Lig'de geride kalan yıl 6 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada ağır bir sakatlık geçiren ve ameliyat edilen Dorukhan Toköz, 264 gün sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

Bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Dorukhan, Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.

HUTCHINSON'DAN İKİNCİ DALYA

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma ile 200. maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Beşiktaş'a 2013-2014 sezonunda katılan ve 7 yıldır siyah-beyazlı forma ile mücadele eden Kanadalı orta saha oyuncusu, karşılaşma öncesinde 200. maçının anısına hazırlanan plaketi aldı. Sergen Yalçın'ın vermesi planlanan plaketi saha komiserinin izin vermemesi üzerine tecrübeli oyuncu kendisi aldı.

Siyah-beyazlı kulüp ise Hutchinson için yapılan yeni şarkıyı ve klibini karşılaşma öncesinde statta bulunan ekranlardan yayımladı.