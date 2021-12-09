Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından flaş paylaşım: Beşiktaş yönetiminin ilk tercihi yabancı teknik direktör!

Son dakika haberi... Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın istifasını sunması sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu olmuştu. Yalçın'ın İstifasını kabul eden siyah beyazlı ekip ayrılığı resmi hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

A Spor muhabiri Sercan Dikme sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş yönetiminin ilk tercihinin yabancı teknik direktör olduğunu belirtti.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin paylaşımı şu şekilde:

"Beşiktaş yönetiminin ilk tercihi yabancı teknik direktör. Genç, dinamik ve bilime önem veren bir hoca profili aranıyor.

* Ceyhun Kazancı araştırmalarını sürdürüyor. Daniel Farke ön sıralarda. (Teyitli)

Şenol Güneş’le resmi ya da gayri resmi bir görüşme olmadı. (Teyitli)"

Sergen Yalçın'ın ayrılığı kesinleşti! Kulüp açıkladı!