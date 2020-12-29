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  3. Beşiktaş'ta şok! Rachid Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş'ta şok! Rachid Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş'a kötü haber geldi. Bu sezonun formda isimlerinden Rachid Ghezzal, sakatlandı.

Beşiktaş'ta şok! Rachid Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde kadroya katılan ve performansıyla hem teknik ekibi hem de taraftarı memnun eden Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun dün oynanan Sivasspor maçında sakatlandığı anlaşıldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, dün oynanan Sivasspor maçı sonrasında başarılı futbolcunun sağ kalça ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Onur Çelik
Spor Editörü


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