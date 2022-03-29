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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde taraftarı sevindiren hamle! 1 liradan bilet satışı başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanında zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta camiayı galibiyet havasına sokmak isteyen yönetim, antrenman biletlerini 1 liradan satışa koydu.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde taraftarı sevindiren hamle! 1 liradan bilet satışı başladı!

Lider Trabzonspor'a karşı önemli bir karşılaşma oynayacak olan Beşiktaş'ta camia maç havasına girdi. Maç hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı ekipte Vodafone Park'ta antrenman yapılması planlanıyor. 3 Nisan 2022 Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada mutlak galibiyet hedefleyen Beşiktaş, antrenmanda taraftarlarından moral depolayacak.  1 Nisan saat 18.15'de Vodafone Park'ta yapılacak antrenmanın biletlerinin ise 1 liradan satışa çıkacağı açıklandı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde taraftarı sevindiren hamle! 1 liradan bilet satışı başladı!

Antrenmanın biletleri ise saat 16.00'da taraftarlara satışa sunulacak. Antrenman için biletler sadece Vodafone Park Doğu Tribün'e taraftar alınacak. Bilet almak isteyen taraftarlar "passo.com.tr", Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden bilet temin edebilecek. Bilet kısıtlamasına göre bir kişinin en fazla 3 adet bilet almasına izin verilecek.

TARAFTARLARA AÇIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenman biletleri, bugün 1 TL bedelle satışa sunulacak" ifadeleri yer aldı.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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