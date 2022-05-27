Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Sörloth transferi zora girdi, ibre Adam Buksa'ya döndü

Yeni sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet transferi için harekete geçildi. TRT Spor'un haberine göre Sportif direktör Ceyhun Kazancı transfer görüşmelerine devam ederken siyah beyazlı yönetimin 27 Haziran'da başlayacak olan kampa en az futbolcu transferini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda siyah beyazlı yönetim stoper, sol kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı amaçlıyor.

Forvet mevkiisi için Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferinin zora girmesinin ardından ibre, Birleşik Amerika'da New England forması giyen Adam Buksa'ya döndü.

Siyah beyazlı yönetim bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor.