Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Kara Kartal ekibi sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli golcü Burak Yılmaz için sözleşme süresini uzattığını bildirdi.
Beşiktaş kulübünden Burak Yılmaz hamlesi geldi.
Siyah beyazlıların iç transferde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan 1 milyon 360 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli golcünün sözleşmesinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Burak Yılmaz Beşiktaş ile çıktığı 26 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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