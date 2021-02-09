Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a primli sözleşme!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, Premier Lig macerasının ardından yuvasına döndü. Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın alternatif santrfor eksiğini kapatmak adına Everton'dan kiralanan Cenk'in, Beşiktaş'a maliyeti belli oldu. Yıldız oyuncu, ücretinin bir kısmını şampiyonluk primi olarak almayı kabul etti.

Türkiye'ye gelmesinin ardından karantina sürecine giren Cenk Tosun, Pazartesi'den itibaren karantina süresini tamamlamış ve takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Golcü oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Konyaspor maçında sahada görev alabilecek.

SÖZLEŞMEDEKİ 'ŞAMPİYONLUK PRİMİ' DETAYI

Kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Cenk Tosun, sözleşmesine göre siyah beyazlılardan, 1 milyon 100 bin Euro garanti ücret kazanacak. Cenk, siyah beyazlıların şampiyonluğu halinde ise 150 bin Euro prim kazanacak.

Sezonun ilk yarısında Everton ile 7 maça çıkan ve 164 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 1 gol attı.