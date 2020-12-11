Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması! 1 futbolcu pozitif

Süper Lig'in 12. haftasında Alnayaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'tan kötü haber geldi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın, Süper Lig'ın 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covıd-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, İzolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır."