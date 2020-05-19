Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması!

Beşiktaş Jimnaistik Kulübü'nün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada 18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü açıklamada daha önce pozitif sonuç çıkanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçların negatif olarak tespit edildiğini belirtti..

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.

Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

Beşiktaş'ın paylaşımı: