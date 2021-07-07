Beşiktaş'tan Mertens hamlesi | Sergen Yalçın istiyor

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Devler Ligi'ne katılacak olan siyah beyazlı ekip güçlü bir kadro kurarak iyi performans göstermek istiyor. Hem prestij kazanmak hem de elindeki oyuncuların değerini artırmak isteyen Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem veriyor.

BELÇİKA'LI YILDIZ TAKİBE ALINDI

Beşiktaş'ın oyuncuyu uzun süredir takip ettirdiği ve hakkında raporlar tutularak Sergen Yalçın'a sunduğu öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın uzun süredir takip edilen Mertens için siyah beyazlı ekibe yanıtını verdiği ifade edildi.

34 yaşındaki oyuncu geçen sezon takımıyla çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 8 de asist yaptı.

LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR

Siyah beyazlı ekibin Dires Mertens hakkında çalışmalarını yürütürken listedeki diğer isimlerle de temas halinde olduğu bildirildi. Beşiktaş Dış Transferinden sorumlusu yöneticisi Erdal Torunoğulları Merten ile ilgilendiklerini doğrularken, bu oyuncunun transfer edilememesi durumunda İtalya, Almanya ve Norveç'ten üç forvetle görüşme halinde olduklarını ifade etti.