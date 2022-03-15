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Beşiktaş'tan penaltı tepkisi! O pozisyona isyan ettiler! Devam kararı doğru mu?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında yaşanan penaltı pozisyonu, Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı. O tartışmalı pozisyona dair tartışmalara eski hakemler de yorumlarıyla katıldı.

Beşiktaş'tan penaltı tepkisi! O pozisyona isyan ettiler! Devam kararı doğru mu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada cimbom, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla yeniden moral kazanan Galatasaray alt sıralarla arasını açarken Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılmak için gösterdiği mücadelede yara aldı. Karşılaşmada birçok tartışmalı pozisyon bulunurken Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan penaltı pozisyonunda hakeme isyan etti.

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Pozisyonu değerlendiren Deniz Çoban, "Penaltı şüphesi yok. Devam kararı doğru. Oyun kurallarında; tutmanın oyuncunun bedenine etki etmesi gerekir yazıyor. Tutup bırakıyor Nelsson an meselesi bu. Larin istese devam ederdi, bir sonraki hamlesini yapabilirdi. Dengesini kaybedip düşüyor, bence penaltı yok, devam kararı doğru." dedi.

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"ÇOK NET PENALTI"

Nelsson'un rakibine müdahalesini değerlendiren Bülent Yıldırım ise "Topla oynamak isteyen kim? Nelsson, el yoklaması ile zaten Larin'in dengesini hafif bozmuş durumda. Fakat topu yine de Larin kontrol ediyor. Sonradan formadan çekiliyor. Nelsson'un iyi niyeti yok. Ve ceza alanında. Bence pozisyon çok net penaltı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta da pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti.

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Görüntüler Bein Sports'dan alınmıştır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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