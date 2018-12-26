Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş'in sözleşmesini yenileme kararı aldılar. İşte o resmi açıklama...
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
AYRINTILAR GELİYOR...
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.