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Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Şenol Güneş'in sözleşmesini yenileme kararı aldılar. İşte o resmi açıklama...

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi

 Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

AYRINTILAR GELİYOR...

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