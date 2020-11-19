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  3. Beşiktaş'tan TFF Tahkim Kurulu'na çok sert tepki!

Beşiktaş'tan TFF Tahkim Kurulu'na çok sert tepki!

Beşiktaş Kulübü, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun 2 maçlık cezasının onanmasına tepki gösterdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "TFF Tahkim Kurulu'nun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan TFF Tahkim Kurulu'na çok sert tepki!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasının onamasına  tepki gösterildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu'na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz." 

"KARAR, ADALETE OLAN İNANCA GÖLGE DÜŞMESİNE NEDEN OLMUŞTUR"

Açıklamada alınan karardan duyulan rahatsızlığa dikkat çekilerek, "Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulunun hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur." denildi.

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu’nun cezasını onadıTahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu’nun cezasını onadı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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