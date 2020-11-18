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  3. Beşiktaş'tan Uysal ve N'Sakala'nın Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin açıklama!

Beşiktaş'tan Uysal ve N'Sakala'nın Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin açıklama!

Sakatlık ve koronavirüs kabusuyla başı dertte olan Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'dan gelen güzel haber yüzleri biraz olsun güldürdü.

Beşiktaş'tan Uysal ve N'Sakala'nın Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin açıklama!

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan sevindirici haber geldi.

Beşiktaş'ta son yapılan koronavirüs testleri sonrası Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le karşılaşacak siyah-beyazlılarda daha önce testleri pozitif çıkan Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala corona virüsünü atlattı.

A Spor'da yer alan habere göre; iki futbolsunun da son testleri negatif sonuçlandı. İki yıldız da kendilerini hazır hissetmeleri halinde Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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