Beşir Atalay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DOÇ.DR.BEŞİR ATALAY KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Nisan.1947

Beşir Atalay kaç yaşında : 71

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Bakan, Siyasetçi

Beşir Atalay doğum yeri : Armutlu, Kırıkkale

BEŞİR ATALAY BİYOGRAFİSİ

58. ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev almış olan Türk siyaset adamı. XXII. ve XXIII. dönem Ankara Milletvekili olan Atalay, 29 Ağustos 2007tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak hizmet vermektedir.

Beşir Atalay, 1 Nisan1947 tarihinde, Kırıkkale’ye bağlı olan Armutluköyünde dünyaya geldi. İlkokulu Keskin’de, ortaokul ve liseyi ise Kırıkkale’de tamamlayan Atalay, üniversite eğitimi için Ankara’yı tercih etti.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki lisans eğitimini tamamladı, 1971yılında ise avukatlık stajını bitirdi. Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı’nda görev almasının ardından 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne geçen Atalay, burada Sosyoloji bölümünde asistan olarak görev yaptı. 1976 yılında ise aynı bölümde doktorasını tamamladı.

1978-1979 yılları arasında A.B.D.’de bulunan Michigan Üniversitesi&im görevlisi olarak çalışan Atalay, 1983 yılında Atatürk Üniversitesi’nden sosyoloji doçenti ünvanını aldı.

1985-1992 yılları arasında, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama Daire Başkanı olarak görev yapan Atalay, 1992 yıllında Marmara Üniversitesi’ne geçerek burada öğretim üyesi görevinde bulundu. Aynı yılın sonlarında, yeni kurulmakta olan Kırıkkale Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Atalay, 1997 yılında bu görevinden emekli oldu.

1998 yılında, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR)’ı kuran ve 2003 yılına kadar bu merkezin koordinatörü olarak görev alan Atalay, 2002 yılında yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’den Ankara Milletvekili seçildi, 58. Ve 59. Hükümet’lerde Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

2007 yılının Temmuz ayında gerçekleşen genel seçimler sonucunda tekrar Ankara Milletvekili olan Atalay, 29.08.2007 tarihinden bu yana İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Beşir Atalay evli ve üç çocuk babasıdır.