Besir Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besir Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Besir Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Besir Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Besir Ramadani 9 Haziran 2000 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Besir Ramadani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Besir Ramadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Besir Ramadani'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Besir Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Besir Ramadani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Besir Ramadani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Besir Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Shkupi

1 Ocak 2019 yılında Genc Kalemler

30 Haziran 2019 yılında FC Shkupi

28 Ocak 2020 yılında Gostivar

2 Temmuz 2020 yılında Struga

1 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

Besir Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Besir Ramadani şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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