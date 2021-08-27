2020 Tokyo Oyunları'nda mücadele eden Milli Sporcumuz Besra Duman bronz madalya kazanarak hepimizi sevindirdi. Kısa boyuyla dikkat çeken sporcumuz merak edilirken internette Besra Duman kimdir, nereli, kaç yaşında? Besra Duman boyu kaç? soruları araştırılmaya başlandı. Bu soruları sizler için araştırarak cevaplandırdık. İşte o cevaplar...

BESRA DUMAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Milli halterci olan Besra Duman, 10.01.2011 tarihinde Van'ın Özlp ilçesinde dünyaya geldi. Birçok başarısı bulunan Milli Sporcu Ortaöğretim mezunudur. Konya Meram Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı bir sporcu olan 21 yaşındaki Milli halterci 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 1., 2017 Dünya Şampiyonası'nda, 3., 2019 Dünya Şampiyonası'nda, 4., 2020 Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu.

BESRA DUMAN BOYU KAÇ?

Kısa boyuyla dikkat çeken Milli sporcunun boyu herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Boyu hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Besra Duman, 55 kilogram ağırlığındandır.

Genç sporcumuzun antrenörlüğünü ise Arif Kıran yapıyor.