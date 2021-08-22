Beste Açar durmuyor! "Gönül Köşkü" yüzünden İpek Açar Kömürcü'ye dava açacak!

2015 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanana Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'ye gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu. İkili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birbirini suçlamıştı. Bunun üzerine Beste Açar'dan bir hamle daha geldi.

DAVA AÇACAĞIM

İpek Açar Kömürcü, Kayahan'ın miras olarak kalan şarkıların tüm haklarını da üstüne almak istemesiyle Beste Açar tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını söyledi. Paranın peşinde olmadığını dile getiren Beste Açar, maneviyat kısmının kendisini üzdüğünü belirterek, "Ben babamın eşyaları müze olsun istedim. Zaten oraya gitmek istemiyorum çünkü o anılar, yaşananlar her saniye gözümün önünde. Haftaya avukatımla buluşup hukuk çerçevesinde neler yapabiliriz diye konuşacağız ve dava açacağım. Orada eşi ve eşinin ailesiyle tatil yapması ve babamın değerlerini, anılarını hiçe sayması beni üzüyor." açıklamasında bulundu.

"BABAMIN İZNİ YOK"

Babasının Balıkesir Gömeç'te bulunan ve "Gönül Köşkü" olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü'yü hedef alan Beste Açar, "Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok." dedi.

"SON NEFESİME KADAR SAHİP ÇIKACAĞIM"

Ev konusu hakkında da açıklama yapan Kömürcü, "Çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına harap olmasına gönlümüz el vermedi vermeyecek." diyerek son nefesine kadar Kayahan'ın bıraktıklarına sahip çıkacağını belirtmişti.

Kayahan'la 1999'da evlenen ve 2000 yılında kızı Aslı Gönül'ü kucağına alan İpek Açar, eşini kaybettikten 4 yıl sonra müzisyen Alper Kömürcü'yle hayatını birleştirdi.