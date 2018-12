Bestemsu Özdemir Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi : 20.Nisan.1992

Bestemsu Özdemir kaç yaşında : 26

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Dizi Oyuncusu

Bestemsu Özdemir doğum yeri : İstanbul

BESTEMSU ÖZDEMİR BİYOGRAFİSİ

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Anne babası o iki yaşında iken boşanmıştır. Ardından 2-3 sene anneannesi ve dedesiyle Ankara’da yaşadı. Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde okudu.

Mimar SinanÜniversitesi'nde mücevher tasarımı okumak üzere sınavlara hazırlanıp çizim dersleri alırken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle okula pek gidememiş. Daha sonra Mahir Güven'in atölyesine gidip kendini karakalem ve yağlı boya çalışmalara adamış. İstediği bölüm tam da o yıl kapanınca, 1.5 ay gibi rekor bir süre içinde portfolyo hazırlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'ne ikincilikle girmiş. Bu süreçte de resme duyduğu ilgi hiç azalmazken, yanına bir de heykel eklenmiş. Oyunculuk dışında heykel ve resim yapıyor.

En büyük hayali; biri İtalya'nın Toskana bölgesinde, diğeri Türkiye'de olmak üzere bahçesinde heykel/resim atölı. Bölümünün yarısını İstanbul'da, kalan yarısını Fashion Institute of Technology New York'ta okuduğu için dizilerden bulduğu ilk fırsatta New York'a gidip okulunu tamamlayacak, tabii gitmişken oyunculuk eğitimi de alacak.

Bestemsu Özdemir, Lisedeyken bir ajansa kaydolup akabinde lise üçüncü sınıftayken ilk kez modellik yaptı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanıştıktan sonra modelliği bırakıp, oyunculuk eğitimi almaya başladı.

Bestemsu Özdemir; yanık teni, incecik fiziği, kemikli yüz yapısı ile yarı İspanyol, yarı İngiliz güzelliğine sahip. Onda üç ünlü kadının siması var: Penelope Cruz, Salma Hayek ve Keira Knightley.

Bestemsu Özdemir, Mavi Jeans'in Kıvanç Tatlıtuğ'dan önce reklam yüzü oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Abisi Cem Tatlıtuğ'un oyunculuk ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

Mısırlı ünlü şarkıcı Mohamed Hamaki ile Dubai, Abu Dabi’de klip çekiminde oynadı.

2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Nilüfer Denizer karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre, İlkin Tüfekçi, Damla Colbay, Saygın Soysal, Burak Tamdoğan, Nihat Altınkayaile birlikte oynadı.

2016 yılında “Biz Size Döneriz” adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler, Haldun Boysan, Fırat Albayram, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Çağlar Ertuğrul, Hande Soral ile beraber rol aldı.

2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "İçerde" adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.

2017 yılında ocak ayında gösterime başlayacak olan,yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği “Kırlangıç Fırtınası” dizisinde Meltem Cumbul, Fikret Kuşkan, Bestemsu Özdemir, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol aldı.

2018 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı Ege'nin Hamsisi adlı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

Filmleri ve Dizileri ::

2018 - Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 - Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 - Meryem (Beliz Bilen)(TV Dizisi)

2017 - Kırlangıç Fırtınası(TV Dizisi)

2017 - Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2017 - Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2016 - İçerde (TV Dizisi)

2016 - Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 - Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 - Analar ve Anneler (Kerim'in Eşi Sevgi) (TV Dizisi)

2014 - Kara Para Aşk (Nilüfer Denizer) (TV Dizisi)

2012 - İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 - Sakarya Fırat 4. Sezon (Melike Derbent) (TV Dizisi)

2012 - Araf Zamanı (TV Dizisi)