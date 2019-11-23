Beştepe'den 'Muharrem İnce' yanıtı! "Bu plakalar mevcut bile değil"

Gündemin çarpıcı iddialarından olan "Beştepe'yi ziyaret eden CHP'li" konusuna yönelik, başkandan açıklama geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 'Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce' iddialarına ilişkin bir açıklama paylaştı

Altun'un açıklamaları şu şekilde;

Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

'Böyle bir plaka söz konusu değildir'

Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği”ni iddia etmektedir.

Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.

Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

'Milletimizin vicdanına havale ediyoruz'

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle manipüle etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz