Beştepe'nin gelini itiraflar yüzünden ceza almış

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına bağlanan ve cinsellik - aldatma gibi çeşitli konularda itiraflarda bulunan kişiler, izleyiciyi canından bezdirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da çığ gibi büyüyen şikayetler üzerine hemen harekete geçti.

RTK'e ŞİKAYETLER YAĞDI

RTÜK, hafta içi her gün ekrana gelen programı 3 gün durdurma kararı aldı. Sunucu Nur Viral de günlerdir kendisini ekranda görmeyen seyirciler için sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dile getirmişti:

NUR VİRAL'E DESTEK ÇIKANLAR DA OLDU, BÖYLE PROGRAM OLMAZ DİYENLERDE

sosyal medya hesaplarından Nur Viral'e yazan izleyiciler destek olurken bazı izleyiciler ise programı eleştirdi.

"RESMEN EROTİK BİR PROGRAM OLMUŞTU İYİ OLDU"

Sosyal medya hesabından yapılan yorumlara geri dönüş sağlayan Nur Viral bazı takipçilerinin yazmış olduğu yorumlara da öfke kustu.