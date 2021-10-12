Beşuş ne demek, TDK'ya göre Beşuş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beşuş ne demek? Beşuş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beşuş kelimesi. Peki beşuş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beşuş nedir, beşuş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEŞUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beşuş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beşuş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre beşuş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güler yüzlü, şen şakrak

