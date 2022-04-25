Server Uraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım sonrası Beta'nın hayranları üzüntü yaşarken bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Beta Berk Bayındır öldü mü? Beta Berk Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli? Neden öldü? " sorularının yanıtları haberimizde...

BETA BERK BAYINDIR ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Beta lakaplı rapçi, Berk Bayındır İstanbul Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8.katından düşerek hayatını kaybetti. Olay bu sabah saatlerinde Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Berk Bayındır bilinmeyen bir nedenle dairesinin camından beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

BETA BERK BAYINDIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beta lakaplı şarkıcı Berk Bayındır 9 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan ve 1998 yılında ilk kayıtlarını alan sanatçı 2004 yılında ilk kaydı olan Bayındır Müzikhane, C7, Adalet isimli demotapelerini almış, müzik hayatını bir süre bu şekilde sürdürmüştür. Daha sonra 2004 yılında ilk underground albümü olan 'A2BT'yi' çıkarmıştır. 2005 yılında ikinci albümü olan Cümle Alem'den 250, Çürük Yarınlar'ı müzikseverlere sundu.

2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştiren 32 yaşındaki Berk Bayındır, daha sonra Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini çıkarmıştır. İlk sahne performansını ise 2005 senesinde May Fest ve Khas Fest'te gerçekleştiren Bayındır, tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta, Krem ve Paramparça dizilerinde oynamıştır. Beta Berk Bayındır'ın bugüne kadar çıkardığı albüm ve yılları şöyle:

2016 – Best of Beta

2014 – Kroşe

2013 – Deli-Dahi

2011 – Kulak

2011 – Kulak Kabartma Tozu

2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile)

2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile)

2008 – Pişti, 2008 – Deşifre

2007 – Hesap mı?

2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile)

2006 – Manik Depresif (Batuğ ile)

2005 – Çürük Yarınlar

2005 – Cümle Alem, 2004 – A2BT