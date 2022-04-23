Beta Işınları ne demek, TDK'ya göre Beta Işınları kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beta ışınları ne demek? Beta ışınları TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beta ışınları kelimesi. Peki beta ışınları ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beta ışınları nedir, beta ışınları kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BETA IŞINLARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beta ışınları kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre beta ışınları kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Radyoaktif cisimlerin yaydıkları üç ışından biri

