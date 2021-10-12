Beta ne demek, TDK'ya göre Beta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beta ne demek? Beta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beta kelimesi. Peki beta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beta nedir, beta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BETA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beta kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre beta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yunan alfabesinin ikinci harfi



BETA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- beta ışınları

