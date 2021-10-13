Betelenme ne demek, TDK'ya göre Betelenme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Betelenme ne demek? Betelenme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi betelenme kelimesi. Peki betelenme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre betelenme nedir, betelenme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BETELENME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Betelenme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre betelenme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Betelenmek işi

