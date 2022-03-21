Betisiz Sanat ne demek, TDK'ya göre Betisiz Sanat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Betisiz sanat ne demek? Betisiz sanat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi betisiz sanat kelimesi. Peki betisiz sanat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre betisiz sanat nedir, betisiz sanat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BETİSİZ SANAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Betisiz sanat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre betisiz sanat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beti kullanmayan, nonfigüratif sanat

